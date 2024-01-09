Provokatif saldırıların ardında ne var? Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor?

"BUNLAR NORMAL OLAYLAR DEĞİL"

Bu tarz olaylarda seçilen şahıslara dikkat çekilen programda, Fatih Camii'ndeki saldırganın da meczup bir tip seçildiğinin altı çizildi. Avukat Hacıbektaşoğlu, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

Böyle olaylarda kullanılan tipler toplum için çok fazla anlam ifade etmeyen sıradan insanlar gibi çekiliyor. Bir insan neden meczup olup Fatih Camii'ni seçer. Bunlar normal olaylar değil. Şiddet eğilimin zaman ayarı, din hali bu olayların meczup olma durumunda çıkarıyor. Birkaç celse sonra bu şüphelilerin tahliye olmaları söz konusu. Kasten adam öldürmeye teşebbüs söz konusu ve en nihayetinde bunun adi bir bir adam öldürme suçundan kasten yaralama suçundan çok farklı olduğunu bilmeliyiz. Bunların toplum huzurunu bozmaya yönelik adımlar olduğunu hiçbir zaman unutmayalım.

Fatih Camii'deki provokatif saldırının perde arkası ne? | Video