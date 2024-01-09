Fatih Camii'deki provokatif saldırının perde arkası ne? | Video

Fatih Camii İmamı ile cami cemaatinden Bilal Erdem yatsı namazı sonrası bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralıların tedavisi devam ediyor. Olayın perde arkası ne? Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu..