Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesi CHP ile DEM Parti arasında ittifak görüşmeleri devam ederken iki parti arasında Antalya'da 'salon' krizi yaşandı. CHP'li Muhittin Böcek yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi, DEM Parti'ye salon tahsis etmeyince DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'li Böcek'i hedef alarak "Salon vermeyene oyumuzu vermeyiz" dedi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Antalya 1'inci Olağanüstü Kongresi'ni Kepez ilçesinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirdi. Kongrede konuşma yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kongre için CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten salon talep ettiklerini ancak kabul görmediklerini söyledi.CHP'nin önceki seçimde HDP ile yaptığı ittifakı hatırlatan Bakırhan, "Şimdi size soruyorum? Ya Allah aşkına bir partinin Eş Genel Başkanı geliyor, Antalya'da kongre yapabileceğimiz 50 tane salon var, gelip bir düğün salonunda kongre yapıyoruz. Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın, ama Kürtler salon bile talep ettiği zaman vermeyeceksin! Antalya'da sizin huzurunuzda sesleniyorum; biz işbirliği de yaparız, güç birliği de yaparız, biz sizin yararınıza da olan her masada da otururuz. Burada bir problem yok.Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya, bize selam vermeyene salon vermeyene oyumuzu vermeyiz. CHP'li arkadaşlar da burada. Genel merkezleriyle de görüşeceğiz. Bunu da burada ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık da Bakırhan'ın açıklamalarına destek vererek Böcek'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sakık, "Geçen yıl İsviçre'de kaybettiğim yengemi Antalya'da defnetmek istediğimizde mezar yeri bile vermemişti o. M. Böcek. Siz oy moy yok!" ifadelerini kullandı. Bu restleşmenin ardından CHP Genel Merkezi'nin Muhittin Böcek'i aday gösterip göstermeyeceği merak ediliyor.