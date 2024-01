‘Toplu taşımayı ucuzlatacağız’

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Murat Kurum, İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. Kurum burada yaptığı açıklamada şu mesajları verdi:İstanbul'da değişim zamanı gelmiştir. 16 milyon İstanbullu'nun kardeşi olacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz. Tek gündemimiz İstanbul olacak. Kaybolan 5 yıldan bahsediyoruz. Yatırım yapılmadan geçen 5 yıl. İstanbullular bizi çalışırken görecek.İstanbul'u gelecek için basamak olarak kullanamazsınız. Biz sadece İstanbul'a odaklanacağız. Biz çalışacağız, sahada olacağız.Gençlerimize iş yeri açma, çalışma imkanları sunacağız. İstanbul zaten ticaretin, ekonominin öncüsü. Her gittiğimiz yerde bu talepleri alıp not ediyoruz. Her gittiğimiz yerde de şunu söylüyoruz; 'İstanbul'a yeni eserler kazandıracağız.'Mevcut İBB bütçesini en az iki katına çıkaracağız.İstanbul'un 39 ilçesinde proje gerçekleştirmişiz. 800 bin konutun dönüşümünü tamamlamışız. Deprem olmuş 3 ayda 180 bin konutun inşasına başlamışız. Dünyada örneği yok. '140 bin sosyal konut yapacağım' deyip 5 bin konutu yapamayan bir irade mi bize akıl verecek.Toplu taşımaya zam gündemimizde yok, aksine ulaşımı rahatlatmak ve ucuzlatmak derdindeyiz. Trafiği ucuzlatmak, vatandaşımızın da bütçesine katkı sunmak istiyoruz. Biz gerçek belediyecilik yapacağız, algı belediyeciliği yapmayacağız.Rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizliktir. Rakibimiz 16 milyon İstanbulluya söz verip de gerçekleştirmeyen yönetim anlayışıdır. Bizi İstanbullular polemik içinde görmeyecek. Tüm İstanbullularla birlikte mutlu, huzurlu, kızlarımızın kadınlarımızın güvenle evine gideceği bir belediye anlayışını sergileyeceğiz. İstanbullularla birlikte değiştireceğiz. Kurum, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. MHP İl Başkanı Sertel Selim, "Kurum kentsel dönüşümün reçetesidir" dedi.