Türk dünyası buluşması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kırgızistan temasları sürüyor. Fidan, Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev'in daveti üzerine gittiği Bişkek'te, Cumhurbaşkanlığı Ala-Arça Devlet Konutları'nda baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'la da görüşen Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev'le birlikte düzenlediği basın toplantısında "Türkiye, Kırgızistan'ın stratejik ortağı olarak her alanda her türlü desteği bugüne kadar vermiştir ve vermeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki vizyonunu biliyorsunuz" dedi. AA