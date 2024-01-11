AK Parti Seçim Beyannamesi’nde herkes için gerçek belediyecilik sloganıyla sahaya çıkacak

DAHA ÇEVRECİ BİR YAŞAM VAAT EDİLECEK



AK Parti yönetimi, yerel ile merkez arasındaki eş uyumu artırmak için 2024 seçimlerinde de bazı düzenlemeler yapacak. Bu düzenlemelerden birisi de belediye ve büyükşehir belediye sistemi ile uyumlu yeni bir köy kanunu hazırlamak olacak. Yürünebilir şehir projesi de en önemli şehir tasarımlarından biri olacak. Birbirinden kopuk halde bulunan yeşil alanlar, şehri saran bir kuşağa, sosyal donatılarla zenginleştirilerek yaşayan mekanlara dönüştürülecek. Şehirler, hareketli bir yaşamı destekleyecek şekilde konumlandırılacak, "bisiklet dostu" sokaklar ile daha çevreci bir yaşam vaat edilecek.