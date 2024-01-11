AK Parti Seçim Beyannamesi’nde herkes için gerçek belediyecilik sloganıyla sahaya çıkacak

KAPSAYICI VE KUCAKLAYICI BİR BEYANNAME
AK Parti, yerel seçim beyannamesi ile toplumun her kesiminden vatandaş için gelecek vaadi sunacak. Parti, seçmene sunacağı vaatler ile kucaklayıcı ve kapsayıcı olacak. Bu kapsamda, yürünebilir şehirler, ekonomik sisteme dahil edilmiş gençler, yaşlılar için kolaylaştırılmış bir kent, engelliler için engelsiz hayatlar beyannamede yer alacak.
ŞEHİRLERİN İHTİYACINA ÇÖZÜM ÜRETİLECEK
Uzman ve deneyimli kadroların hazırladığı AK Parti'nin yerel seçim manifestosunun 22 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. 8 başlıktan oluşması beklenen beyannamede, dirençli şehirler, çevreye duyarlı belediyecilik, Türkiye Yüzyılı şehirciliği ve şehir ekonomileri gibi başlıklar yer alacak. Şehirlerin ihtiyaçlarına göre çözümler üretilip, vatandaşa sunulacak
DAHA ÇEVRECİ BİR YAŞAM VAAT EDİLECEK
AK Parti yönetimi, yerel ile merkez arasındaki eş uyumu artırmak için 2024 seçimlerinde de bazı düzenlemeler yapacak. Bu düzenlemelerden birisi de belediye ve büyükşehir belediye sistemi ile uyumlu yeni bir köy kanunu hazırlamak olacak. Yürünebilir şehir projesi de en önemli şehir tasarımlarından biri olacak. Birbirinden kopuk halde bulunan yeşil alanlar, şehri saran bir kuşağa, sosyal donatılarla zenginleştirilerek yaşayan mekanlara dönüştürülecek. Şehirler, hareketli bir yaşamı destekleyecek şekilde konumlandırılacak, "bisiklet dostu" sokaklar ile daha çevreci bir yaşam vaat edilecek.
YENİLENEBİLİR ENERJİ TEŞVİKİ
Şehir bostanları da yeşil yaşamın unsurlarından biri olacak. Belediyeler bünyesinde, bölgelerin iklimine, toprak yapısına uygun tarım yapılacak. İmkanlar dahilinde hayvancılık yaygınlaştırılacak. Yeşil dönüşüm başlığı yer alacak. Yerel yönetimlere yenilenebilir enerji teşviki verilecek.
GENÇ KOOPERATİFLERİ KURULACAK
Ne eğitimde ne de istihdamda bulunan evde oturan gençler için de AK Parti, bir çözüm geliştirecek. Eğitim hayatından uzakta olan ve bir işe girip de çalışmayan gençler için mesleki eğitim ve kurs faaliyetleri artırılacak. Genç kooperatifleri kurularak girişimci gençler bir araya getirilecek.
YAŞLI VE GENÇLERE ÖZEL BÖLÜM
AK Parti tüm beyannamelerinde olduğu gibi bu kez de yaşlılar ve engelliler için ayrı başlıklar açacak. Ekonomik döngüye katılan illerde, "yaşlı yaşam şehirleri" kurulacak. Böylece hem çalışma hayatının aksamasının önüne geçilecek hem de yaşlı bireyler, sosyal hayatlarına devam edecek. İsteyenler sağlıkları el verdiği müddetçe kolaylaştırılmış istihdam koşullarında çalışma döngüsüne dahil edilecek.
SOSYAL DOKU HARİTALARI OLUŞTURULACAK
Engelli vatandaşlar için de engelsiz yaşam merkezleri adı altında yeni bir model geliştirilecek. Engel türlerine göre branşlaşmaya gidilerek özel ihtiyaçların karşılandığı alanlar haline getirilecek ve sayıları artırılacak. Sosyal yardımlar da dönüşecek. Saha çalışmaları, coğrafi bilgi sistemleri ve yapay zekâ uygulamaları kullanılarak sosyal doku haritaları" oluşturulacak.