Amanoslara çılgın proje

Hatay ve Gaziantep'in dört gözle beklediği "Dörtyol Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi'nin ihalesi Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. İhaleyi en düşük teklif veren firma kazandı. Projede daha önce sadece çift şeritli karayolu olarak planlanan tünel projesine tek hatlı bir demiryolu da eklendi. Proje kapsamında 2'si karayolu, biri de demiryolu olmak üzere 20'şer kilometre uzunluğunda 3 tünel inşa edilecek. Projeyle ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra bölgede en acil altyapı ihtiyaçlarından birisinin ulaşım olduğunu belirterek, "Proje kapsamında 25 kilometrelik güzergâhta, bir demiryolu tünelinin uzunluğu 20 kilometre, 2x2 şeritli olacak olan 2 otoyol tünelinin uzunluğu ise 40 kilometredir. Tünelin 3 farklı tüpten oluşması ve boylarının da 20'şer kilometre olması planlanmıştır. İki etaptan oluşacak projede, tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa kavşağında sona erecek. Karayolu bağlantısı ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan ayrılarak Dörtyol kavşağından Amanos Dağları altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkhan- Nurdağı arası var olan karayolu ile birleşecek" dedi.Bakan Uraloğlu, "Proje ile halen Amanos Dağları'nın kuzey ve güney ucundan sağlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ve Kahramanmaraş bağlantılı Doğu Anadolu Bölgesi'nin ulaşımı, Payas-Hassa arası olan ve Amanos Dağları'nın orta bölümünden geçilerek karayolu ile ulaşım yolu mesafesinde önemli ölçüde kısalmalar sağlanacak. Payas-Hassa-Yolbaşı arasına yapılacak olan demir yolu hattı ile Hatay ve İskenderun, Gaziantep ve Hassa Lojistik Alanı ile daha kısa yoldan bağlanmış olacak. Dörtyol-Hassa Projesi'nin gerçekleştirilmesi ile 235 kilometre olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergâhı 38.3 kilometre kısalacak. Depreme dirençli ve karayolu ve demiryolu ulaştırma altyapısı kurularak bölgenin afet durumlarında da kesintisiz erişim kapasitesi geliştirilecek" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, proje ile ulaşımın İskenderun Körfezi'ne yönelmesi sonucunda Hatay'ın sanayi ve turizm alanlarında da gelişiminin hızlanacağını kaydetti.Tüneller ve bağlantı yolları tamamlandığında, 250 bin kişiye istihdam sağlayan ve yılda yaptığı yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat yapan Gaziantep, denizyolu ihracatı için 270 kilometre uzaklıktaki Mersin Limanı yerine, 107 kilometre mesafedeki İskenderun Limanı'nı kullanabilecek. Buradan yapılacak ihracatla, ihracatta lojistik ve zaman maliyeti düşecek. Böylece dış ticarette rakiplere karşı büyük avantajlar elde edilecek. Sadece Gaziantep değil, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi son yıllarda ciddi sanayileşmenin olduğu bölge illeri de limanlara erişimde ciddi bir avantaj elde edecek.Proje, Türkiye'nin en geniş organize sanayi bölgesinin de kurulmasına ilham kaynağı oldu. Proje dikkate alınarak kuruluş çalışmalarına başlanan ve Gaziantep-Kilis ortak sanayi bölgesi olarak tasarlanan Türkiye'nin tek parçadaki en büyük sanayi bölgesi olacak PolateliŞahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nden limana ulaşım da 87 kilometreye düşecek. 75 bin kişinin istihdam edilmesi planlanan ve 6. Bölge teşvikleri kapsamında yer alan bölgede 6.5 milyon metrekarelik alanda yüzlerce fabrika kurulacak.Gaziantep Valisi Kemal Çeber, tünellerin hizmete girmesiyle Gaziantep'in sanayideki üretim gücünü İskenderun Limanı'yla katlayarak artıracağını belirterek, "Gaziantep önemli bir sanayi ve istihdam kenti. Bu proje sanayicimizin maliyetini düşürerek rekabet gücünü artıracak. Bu da milli gelirimizin yükselmesine ve yeni istihdama katkı sağlayacak" dedi.AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise tünel hayat geçtiğinde Gaziantep'in adeta bir liman şehri haline geleceğini belirterek, "Gaziantep'in ticaret kapasite ve performansı büyük bir sıçrama gerçekleştirecek. Proje ile sadece Gazi şehrimiz değil bölgesel kalkınmaya etkisi ile komşu illerimiz de ticarette büyük sıçrama gerçekleştirecek" diye konuştu.Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de, Gaziantep ve çevre illerin kalkınması ve ticaret için kritik öneme sahip olan projeyi, 'Bölgenin Çılgın Projesi' olarak adlandırdıklarını söyledi.