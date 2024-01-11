Çamurlu suya pişkin savunma: Benden önce memba mı içiyordunuz!

ÇanakkaleKepez'de 8 kuyudan pompalanan suyun arıtmasını sağlayan tesis, CHP'li Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan tarafından 3 Kasım 2021'de "Gururla içebilirsiniz" sloganıyla kullanıma açıldı. Tesisin tanıtımı için bile milyonlarca lira harcandı. Ancak son iki yılda 8 kuyudan pompalanan su yeterli gelmemeye başladı.Arıtma tesisi devreye girdiğinde suyun yüzde 30'unun kaybolduğunu fark eden belediye, bölgeye su verebilmek için tesisi devre dışı bıraktı. 45 bin nüfuslu beldede musluklardan çamur akmaya başladı. Beyaz eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelirken, yaşanan kombi arızaları nedeniyle insanlar dondurucu soğukta ortada kaldı. İl Sağlık Müdürlüğü, "Şebeke suyunu kesinlikle içmeyin" uyarısında bulunurken, duruma isyan eden vatandaşlar, "Canımızdan bezdik" diyerek tepki gösterdi. Belediye Başkanı Birol Arslan'ın "Bulanık bir su geliyor bunu biliyorum. Ama bundan önce de memba suyu içmiyordunuz" sözleri pişkinliğin bu kadarı dedirtti.