Dünyanın konuştuğu Epstein skandalıyla ilgili çarpıcı yorum: Ahtapotun kollarından sadece bir tanesi…

Dünya Epstein skandalını konuşuyor. Jeffrey Epstein, ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar, fuhuş ağı oluşturma ve pedofili gibi birbirinden korkunç suçlar nedeniyle yargılanırken hapishanede ölü bulundu. Epstein'in ölümüyle birlikte korkunç skandallar zinciri patlak verdi. Epstein'ın adasına giden dünyaca ünlü onlarca isim ifşa oldu. Deyim yerindeyse kan donduran iddiaların yer aldığı dosyalarda prenslerden sanatçılara, başkanlardan, MOSSAD'a kadar çok sayıda ifşa mevcut.
Dünya kamuoyu Epstein skandalıyla büyük bir şok yaşarken ABD'de bir başka dikkat çeken olay yaşandı. New York'ta bir sinagogun altında tespit edilen tünelin içinde kanlı yataklar, insan dışkısı ve bebek arabaları bulundu. Olaylarla ilgili bir diğer önemli ayrıntı ise tünelin bulunduğu bölgenin nüfusunun ağırlıklı Yahudi olmasıydı.
İKİ OLAYIN ARDINDAN AKILLARDAKİ TEK SORU: ARADA BİR BAĞ MI VAR?
Art arda patlak veren bu iki olay, herkesin kafasında şu soruyu uyandırdı. LGBT propagandası tüm dünyada terör estirirken… LGBT, Türkiye gibi muhafazakâr nüfusun ağırlıklı olduğu bir ülkede seçim malzemesi haline gelmişken… LGBT tüm dünyada önü alınamayan bir şekilde hızla büyürken… Epstein dosyası sayesinde patlak veren pedofili skandalı arasında nasıl bir bağ var? Çünkü bugüne kadar hak, hukuk, özgürlük adı altında eşcinsel hakların savunuculuğunu yapan onlarca ünlü isim ciddi bir suç olan pedofili ile ilgili derin bir sessizlik içinde. Ya da ABD medyası olayın üstünü örtmek yerine New York'ta sinagogun altında bulunan tünelin ucuna ulaşabilseydi ipin ucu nereye varacaktı? Bu noktada ABD başta olmak üzere dünya medyasının üzerindeki Siyonist etkiyi unutmamak gerekiyor.
DÜNYA ÜZERİNDE ŞANTAJ SİSTEMİ
LGBT terörü, Epstein skandalı ile patlak veren ünlülerin pedofili dosyası ve New York'taki sinagog altındaki tünel… Ayrıntılarıyla insanın kanını donduran bu olayları sabah.com.tr'ye yorumlayan Psikiyatrist Dr. Mustafa Merter, "Karşımızda her türlü sosyal mühendislik projesini devreye sokan akıl, vicdan, edep, güzel ahlak tanımayan canavar gibi bir güç var. Bunu ahtapot gibi düşünebiliriz. Ve Epstein skandalı bu ahtapotun kollarından bir tanesi" dedi. Epstein'ından patlak veren pedofili dosyasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Merter, "Politik amaçlarla kullanılıyor. Anladığım kadarıyla MOSSAD ile birlikte çalışıyorlar. Dünya üzerinde şantaj sistemi kurmuşlar" ifadelerini kullandı.
"KARŞIMIZDA BÜYÜK BİR SİSTEM VAR"
Dr. Mustafa Merter, açıklamasında şunları kaydetti:
Karşımızda her türlü sosyal mühendislik projesini devreye sokan akıl, vicdan, edep, güzel ahlak tanımayan canavar gibi bir güç var. Epstein, ahtapotun kollarından sadece bir tanesi. Politik amaçlarla kullanılıyor. Anladığım kadarıyla MOSSAD ile birlikte çalışıyorlar. Dünya üzerinde şantaj sistemi kurmuşlar. Bütün mesele şu: Sadece Epstein değil. Bu sosyal mühendislik projesinin Hollywood ayağı var, sosyal medya ayağı var, yazılı medya ayağı var. Büyük bir sistem var karşımızda. Epstein bunlardan bir tanesi.
ABD MEDYASI NEDEN OLAYIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İSTEDİ?
Şuurlanmak lazım. Sadece ABD değil tüm dünyada medya Siyonistlerin elinde. Almanya'daki durumu görüyorsunuz. Bir ahtapot gibi tüm dünyayı saran bir ağ var. Mesela Fransa'nın Başbakanı Yahudi kökenli ve Fransa'daki okullarda başörtüsünü yasakladı. Hangi taşı kaldırsan altından böyle bir şey çıkıyor maalesef. Çok seneler boyu inşaa edilmiş bir sistem. Hollywood film endüstrisi… Yine başka bir örnek eski film yapımcısı Harvey Weinstein cinsel saldırı skandallarına adı karışmış bir isim ve hapiste şu an.
(Woody Allen - Hollywood yönetmeni)
"EPSTEİN MOSSAD'IN OYUNLARINDAN BİRİ, ASIL TEHLİKE BAŞKA"
Bizim asıl ilgilenmemiz gereken Epstein'ın politik amaçlı kullandığı bu mevzu değil, Epstein büyük olasılıkla MOSSAD'ın oyunlarından bir tanesi. Asıl tehlike, yuvalarımıza kadar giren, kendi çocuklarımızın içinde olduğu tehlike. Netflix üzerinden, Disney üzerinden, Sosyal Medya üzerinden tehdit her geçen gün artarak devam ediyor. Bir Yüksek Sosyal Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde veya benzer bir kuruluşta bu durumun ciddi bir şekilde araştırılması gerekiyor. Bu insanlığa karşı açılmış bir savaş. Türkiye'de sizin dışınızda pek çok medya organı bu konuya değinmiyor, ciddiye almıyor. Bu ne zamana kadar sürecek? Bizim çocuklarımıza isabet edene kadar. O zaman uyanıyoruz. Ancak bunu yaşamadan uyanmamız lazım.
"OY İÇİN BİZİM POLİTİKACILARIMIZ DA LGBT'YE DESTEK VERDİ"
Diyelim ki bir yazarsınız ve ödül alacaksınız… Sistem öyle çalışıyor ki bu konuda sizin sessiz kalmanız yetmiyor. Ayrıca müspet şeyler söylemeniz gerekiyor. Diyorum ya hep ahtapot gibi sarmış. Tarafsız olmak yetmiyor, ayrıca taraf olmanız gerekiyor. Karşıt olmanıza zaten imkan yok, yok ediyorlar. Bunlar hukuk alanına, politikaya sızmışlar. Almanya'da Yeşiller tek başına iktidara gelemez, koalisyon ortağı. Ama Yeşiller Partisi bu olaya destek verince tüm medya desteğini alarak Yeşiller Partisi'nin oy oranı artabiliyor. Bu size ne hatırlatıyor. Seçim dönemi üç kuruşluk oy için bizim politikacılarımız da LGBT'ye destek vermedi mi?
Bu işin teorik alt yapısını hazırlayanlardan bir tanesi Judith Butler… Kadın pedofiliyi ve ensesti savunuyor. Judith Butler, kitabının bir bölümünde iki tarafında rızası varsa olabilir diyor. Öyle bir sistem ki bu nereye baksanız bir yerden bir fitne çıkıyor.
(Stephen Hawking - Bilim insanı)
"DEZENFORMASYON YAPACAKLAR DİKKAT!"
Okumak lazım, STK'lar sosyal faaliyetlerde bulunmalı. Herkes kendi çocuğuna sahip çıkmak istiyorsa dikkatli olması lazım. Sadece cinsel sapıklık değil. Toplum dinamiklerini etkileyen, insanlığı yeniden yapılandırma projesi. Bizim derdimiz LGBT değil diyorlar. İşin bu boyutunu almamamız lazım. Epstein vs değil olay büyük resmi görmemiz lazım. O resimde insanlığa karşı açılmış her türlü akıl vicdan tanımayan bir sistemle karşı karşıyayız. Bu bir savaş. Savaş bu… İnsanlığı yeniden yapılandırmak istiyorlar. Ve bu yapılandırma içine pedofiliyi de koymuşlar… Araştırmıyoruz, okumuyoruz. Epstein bu tehlikeyi hatırlamamız için bir vesile oldu. Şimdi ne yapacaklar? Dezenformasyon taktiği uygulayacaklar. Sahte haberler yayarak Epstein skandalını unutturmaya çalışabilirler.