Dünyanın konuştuğu Epstein skandalıyla ilgili çarpıcı yorum: Ahtapotun kollarından sadece bir tanesi…

"OY İÇİN BİZİM POLİTİKACILARIMIZ DA LGBT'YE DESTEK VERDİ"

Diyelim ki bir yazarsınız ve ödül alacaksınız… Sistem öyle çalışıyor ki bu konuda sizin sessiz kalmanız yetmiyor. Ayrıca müspet şeyler söylemeniz gerekiyor. Diyorum ya hep ahtapot gibi sarmış. Tarafsız olmak yetmiyor, ayrıca taraf olmanız gerekiyor. Karşıt olmanıza zaten imkan yok, yok ediyorlar. Bunlar hukuk alanına, politikaya sızmışlar. Almanya'da Yeşiller tek başına iktidara gelemez, koalisyon ortağı. Ama Yeşiller Partisi bu olaya destek verince tüm medya desteğini alarak Yeşiller Partisi'nin oy oranı artabiliyor. Bu size ne hatırlatıyor. Seçim dönemi üç kuruşluk oy için bizim politikacılarımız da LGBT'ye destek vermedi mi?

Bu işin teorik alt yapısını hazırlayanlardan bir tanesi Judith Butler… Kadın pedofiliyi ve ensesti savunuyor. Judith Butler, kitabının bir bölümünde iki tarafında rızası varsa olabilir diyor. Öyle bir sistem ki bu nereye baksanız bir yerden bir fitne çıkıyor.