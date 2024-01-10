Jeffrey Epstein skandalında yeni perde: Batı’nın ’örnek’ isimleri pedofili çıktı! Tescilli Türkiye düşmanı ’filozof’ Noam Chomsky de baş listede!

EPSTEIN LİSTESİNDE KİMLERİN ADI GEÇİYOR?

İşte bazı dikkat çekici isimler:

Prof. Noam Chomsky - Türkiye düşmanlığıyla bilinen ABD'li 'filozof' Noam Chomsky de Epstein ile sıkı bir ilişki içerisinde. Türkiye'deki fondaş medyada sıkça manşet ve habere konu olan Chomsky PKK'ya, FETÖ'ye ve KHK'lılara da açık biçimde destek çıkıyor. Chomsky, Epstein'den 270.000 dolar aldığını da doğrulamıştı.