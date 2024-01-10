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Giriş Tarihi: 10.01.2024 21:27 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 22:07

Jeffrey Epstein skandalında yeni perde: Batı'nın 'örnek' isimleri pedofili çıktı! Tescilli Türkiye düşmanı 'filozof' Noam Chomsky de baş listede!

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin açıklanan dosyalar ile medyaya yansıyan bilgiler siyonist lobinin sapkınlığını ve iğrenç yüzünü çarpıcı bir şekilde tekrar gözler önüne seriyor. Epstein'in fuhuş ağında yer alan ve adayı ziyaret eden isimler Batı medeniyetinin bir başka kirli yönünü gösteriyor. Pedofili listelerinde, 'Öncü/Örnek' olarak nitelendirilerek reklamları yapılan ünlü iş insanları ile Hollywood yıldızlarının adları sıkça yer alıyor. Ayrıca; Epstein'in Gezi Provokasyonunu ateşli biçimde savunan, PKK ve FETÖ'cülere destek veren, Türkiye düşmanlığıyla bilinen 'filozof' Noam Chomsky ile arasındaki ilginç ilişki de dikkat çekiyor. İşte dünyanın konuştuğu skandalda yeni detaylar...

Jeffrey Epstein skandalında yeni perde: Batı’nın ’örnek’ isimleri pedofili çıktı! Tescilli Türkiye düşmanı ’filozof’ Noam Chomsky de baş listede!

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalar tek tek ortaya dökülüyor.

Jeffrey Epstein skandalında yeni perde: Batı’nın ’örnek’ isimleri pedofili çıktı! Tescilli Türkiye düşmanı ’filozof’ Noam Chomsky de baş listede!

BATI MEDENİYETİNİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ!

Siyonist ağ ve Jeffrey Epstein ile ilişki içerisinde olan, fuhuş adasını ziyaret eden isimlerin kamuoyunun gündemine girmesi 'Batı' medeniyetinin ikiyüzlü tarafını bir kez daha gösterdi.

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Jeffrey Epstein skandalında yeni perde: Batı’nın ’örnek’ isimleri pedofili çıktı! Tescilli Türkiye düşmanı ’filozof’ Noam Chomsky de baş listede!

'Epstein Listesi' olarak adlandıran belgelerde birçok Hollywood yıldızı ile dünyanın tanıdığı ünlü milyarder iş insanları yer alıyor.

Jeffrey Epstein skandalında yeni perde: Batı’nın ’örnek’ isimleri pedofili çıktı! Tescilli Türkiye düşmanı ’filozof’ Noam Chomsky de baş listede!

YILLARDIR GENÇLERE VE İNSANLIĞA PAZARLANIYOR

Batı kültürünün önde gelen bu isimleri yıllardır 'dahi' 'entelektüel' 'kanaat önderi' sıfatıyla gençlere ve insanlığa pazarlanıyor. Yine aynı isimler arka planda siyonist lobi ile kirli işbirliği güdüp sapkın pedofili ağında bulunuyor.

Jeffrey Epstein skandalında yeni perde: Batı’nın ’örnek’ isimleri pedofili çıktı! Tescilli Türkiye düşmanı ’filozof’ Noam Chomsky de baş listede!

EPSTEIN LİSTESİNDE KİMLERİN ADI GEÇİYOR?

İşte bazı dikkat çekici isimler:

Prof. Noam Chomsky - Türkiye düşmanlığıyla bilinen ABD'li 'filozof' Noam Chomsky de Epstein ile sıkı bir ilişki içerisinde. Türkiye'deki fondaş medyada sıkça manşet ve habere konu olan Chomsky PKK'ya, FETÖ'ye ve KHK'lılara da açık biçimde destek çıkıyor. Chomsky, Epstein'den 270.000 dolar aldığını da doğrulamıştı.

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