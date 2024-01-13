Haberler Gündem Haberleri Adıyaman şehidini dualarla uğurladı
Giriş Tarihi: 13.1.2024 17:02

Adıyaman şehidini dualarla uğurladı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın memleketi Adıyaman’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman şehidini dualarla uğurladı

Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan 9 asker, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

Pençe Kilit operasyonunda teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 9 askerden biri olan Adıyamanlı şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın naaşı Askeri uçakla memleketi Adıyaman'a getirildi.

İkindi namazına müteakip İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit piyade uzman Çacuş Serkan Sayın'ın naaşı Adıyaman'da şehitlik mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Emine Sayın ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan biri olan ve 27 yaşında olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın bekar olduğu ve ağabeyi Murat Sayın'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Törene Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Alay Komutanı Albay Hikmet Uz, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Av. Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, MHP Adıyaman il başkanı Ali Önat, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye kahramanlarını uğurluyor: Pençe-Kilit şehitlerimize veda…

ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman şehidini dualarla uğurladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA