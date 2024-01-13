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Haberler Yaşam Türkiye kahramanlarını uğurluyor: Pençe-Kilit şehitlerimize veda…
Giriş Tarihi: 13.01.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 16:49

Türkiye kahramanlarını uğurluyor: Pençe-Kilit şehitlerimize veda…

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman asker şehit düştü, 4 kahraman asker ise yaralandı. Kahraman askerlerimizin naaşları Şırnak'ta yapılan törenle memleketlerine uğurlandı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı...

Sekvan KÜDEN
Türkiye kahramanlarını uğurluyor: Pençe-Kilit şehitlerimize veda…

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (32), Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (30), Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin (27), Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (28), Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23), Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (27), İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin (27), Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (22) için Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Türkiye kahramanlarını uğurluyor: Pençe-Kilit şehitlerimize veda…

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Cevdet Atay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tugay Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, kamu kurumlarının temsilcileri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

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Türkiye kahramanlarını uğurluyor: Pençe-Kilit şehitlerimize veda…

Şehitlerin cenazeleri tören alanına getirildi, ardından öz geçmişleri okundu.

Türkiye kahramanlarını uğurluyor: Pençe-Kilit şehitlerimize veda…

Edilen duaların ardından Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Aksaray'a, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi Giresun'a, Şehit Uzman Çavuş Serkan Sayin'ın cenazesi Adıyaman'a, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün cenazesi Gaziantep'e, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi Niğde'ye, Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in cenazesi Eskişehir'e, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazeleri Kahramanmaraş'a, Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi Ordu'ya gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Türkiye kahramanlarını uğurluyor: Pençe-Kilit şehitlerimize veda…

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan (30), memleketi Amasya'da toprağa verildi.

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