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Türkiye kahramanlarını uğurluyor: Pençe-Kilit şehitlerimize veda…
Giriş Tarihi: 13.01.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
16:49
Türkiye kahramanlarını uğurluyor: Pençe-Kilit şehitlerimize veda…
Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman asker şehit düştü, 4 kahraman asker ise yaralandı. Kahraman askerlerimizin naaşları Şırnak'ta yapılan törenle memleketlerine uğurlandı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı...