Haberler Gündem Haberleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Yarın sabah tüm camilerimizde şehitlerimiz için dua edilecek
Giriş Tarihi: 13.1.2024 15:36 Son Güncelleme: 13.1.2024 16:22

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Yarın sabah tüm camilerimizde şehitlerimiz için dua edilecek

Türkiye, Pençe Kilit Operasyonu'ndan gelen acı haberle sarsıldı. 9 vatan evladımız, terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehadete ulaştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah tüm camilerde şehitlerimiz için dua okunacağını açıkladı. "Terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır" ifadesini kullandı.

AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Yarın sabah tüm camilerimizde şehitlerimiz için dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edileceğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlere dua etmek için sabah namazında buluşacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

14 Ocak Pazar sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Biz de yapılacak olan dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Cami'nden katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabb'imiz kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eylesin.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Yarın sabah tüm camilerimizde şehitlerimiz için dua edilecek
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