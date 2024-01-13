Gaziantep’e şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, şehit oldu. Gün'ün şehadet haberi, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Fatih Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin babası Süleyman Gün ve aile bireyleri acı haberle gözyaşlarına boğulurken evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından ailenin yakınları ve komşuları taziye için şehit evine akın etti.

Bekar olan Şehit Hakan Gün'ün cenazesi, düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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