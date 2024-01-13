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Giriş Tarihi: 13.01.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 08:21

SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü | Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Son dakika haberi: Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman asker şehit düştü, 4 kahraman asker ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede operasyonların devam ettiğini kaydederek, "Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15'e yükselmiştir." dedi. Bakanlık kahraman askerlerimizin kimliklerini de açıkladı.

SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü | Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. MSB, son yaptığı bilgilendirmede, "Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15'e yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü | Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Bakanlık ilk yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

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SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü | Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

MSB yaptığı ikinci bilgilendirmede şunları ifade etti:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

MSB yaptığı üçüncü bilgilendirmede ise şunları dedi:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan iki silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı sekize yükselmiştir.

SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü | Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

15 TERÖRİST ETKİSİZ
Kahraman askerlerimizin şehit olmasının ardından savaş uçakları bölgeye peş peşe havalandı. MSB konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15'e yükseldiğini belirtti.

SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü | Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

KAHRAMANLARIMIZIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
MSB, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki askeri üslere sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin isimlerini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin şehit oldu.

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