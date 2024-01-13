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SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü | Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Giriş Tarihi: 13.01.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
08:21
SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü | Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Son dakika haberi: Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman asker şehit düştü, 4 kahraman asker ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede operasyonların devam ettiğini kaydederek, "Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15'e yükselmiştir." dedi. Bakanlık kahraman askerlerimizin kimliklerini de açıkladı.