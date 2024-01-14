CHP, Bilecik’i kaybetti başkan Kaya oldu

Bilecik Belediyesi'nde 200 bin dolarlık rüşvet soruşturmasının patlak vermesinin ardından İçişleri Bakanlığı, dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'i görevden uzaklaştırmıştı. Bilecik Belediye Meclisi ise yine CHP'li isim olan Melek Mızrak Subaşı'yı "Başkan Vekili" olarak görevlendirmişti. Yaklaşık 2 yıl boyunca başkanlığa vekâlet eden Subaşı'nın görevi, Semih Şahin'in istifasının ardından düştü. Belediye Meclisi ise dün toplanarak, yerel seçimlere kadar belediye başkanlık görevini yürütecek olan ismi seçti.Gerçekleştirilen seçimlerde, CHP'nin adayı Melek Mızrak Şubaşı, AK Parti ve MHP'nin adayı Hasan Cinit ve son dakika İyi Parti'den istifa ederek bağımsız aday olan Mustafa Sadık Kaya yarıştı.CHP'den 11, AK Parti'den 6, MHP'den 4, İyi Parti'den 3 ve 1 bağımsız adayın oy kullandığı seçimlerde, CHP adayı Melek Mızrak Subaşı 11, İyi Parti'den istifa ederek aday olan Mustafa Sadık Kaya ise 14 oy aldı.Bu sonuçlara göre 31 Mart yerel seçimlerine kadar Bilecik Belediye Başkanlığı görevini Mustafa Sadık Kaya yürütecek.