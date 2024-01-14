81 il tek yürek oldu! Türkiye Pençe-Kilit şehitleri dua etti

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Türk milleti şehitlerine son görevlerini yapmak üzere ülkenin dört bir yanındaki camilerde ellerini semaya açtı.



ŞEHİTLER İÇİN DUALAR EDİLDİ

Bölgede operasyonlar devam ederken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edileceğini bildirdi.

"TÜM KARDEŞLERİMİZİ DAVET EDİYORUM"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehitlerimize dua için Sabah namazında buluşuyoruz. 14 Ocak Pazar sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Biz de yapılacak olan dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nden katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eylesin."