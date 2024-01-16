Milliyetçi ve ülkücü kimliği ile Ankaralıları kandıran Yavaş’a tepki yağdı

İbrahim Öztürk ise, "Ankara'ya gerçekten bir hizmet gelmesini istiyorum. 5 yıldır vatandaşın derdini çözemedi. Ankaralıyım dedi en büyük kazığı Ankaralılara attı. Böyle ülkücülük, milliyetçilik olmaz. Vatan evlatları şehit düşerken bir köşede siyasi çıkarlar için sessiz kalınmaz. Bu belediyecilik, ülkücülük milliyetçilik değil, hainliktir." şeklinde konuştu.





Abdil Erdoğan, "Mansur Yavaş göreve gelmeden önce engelli vatandaşların kullandığı suda yüzde yüz indirim vardı. O geldi verilen hakkı elimizden aldı. Ankaralıyım dedi, Ankara'nın canını okudu. Vatandaşı perişan etti. HDP/PKK ile ortak iş tutan bir partinin belediye başkanından başka ne bekleyeceksiniz ki. PKK'nın şakşakçılığını yapmaktan başka bir şey yapmadı. Milletin ortak acısına bile saygısı yok. 12 vatan evladı şehit düşerken tek kelime etmeye korktu" diye konuştu.