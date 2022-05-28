Mansur Yavaş 'Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz' diyen vatandaşa böyle destek verdi! | Video
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CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Van’da vatandaş ve esnafla sohbet etti. Ziyaret esnasında bir vatandaşın “Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz" demesi üzerine Mansur Yavaş, “İnşallah” cevabını verdi.