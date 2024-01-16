Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97'inci yıl videosu yayınlandı. Videoda, dünyada 4 bin 500 yılda 8 bin 49 savaşın gerçekleştiğine dikkat çekilerek, 1914-1919 Birinci Dünya Savaşı yıllarından 1919-1922 Kurtuluş Savaşı yıllarına, 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanından 6 Ocak 1927 Milli Emniyet Hizmeti Riyasetinin Kurulmasına, 1939-1945 2. Dünya Savaşı yıllarından 1947 soğuk savaşın başlamasına, 1965 yılında Milli Emniyet Hizmeti Riyasetinden Milli İstihbarat Teşkilatına geçişten 1974 Kıbrıs Barış Harekatına, 1989 yılında Berlin duvarının yıkılışından 1999 yılında Bölücü Terör Örgütü Elebaşı Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesine, 11 Eylül 2001 yılında ABD'de gerçekleşen terör saldırılarından 2003'te ABD'nin Irak'ı işgaline, 2008 küresel ekonomik krizinden 2009 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Davos Zirvesinde 'öldürmeye gelince söz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz' çıkışına, 2011 yılında Arap Baharının başlamasından 2013'te 74. BM Genel Kurul Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten Büyüktür" çıkışına, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminden 2016-2019 yılları arasındaki Suriye Harekatlarına ve 29 Ekim 2023 Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılına kadar birçok önemli gelişmeye yer verildi.

MİT'in 97'nci yıl videosu yayınlandı

Ayrıca, 3 kıtada 40 farklı bölgede çatışmaların sürdüğüne dikkat çekilerek, küresel belirsizlik çağında yıpratma savaşlarının olduğu, aşırı sağ hareketlerin yükseldiği, hibrit tehditler ile siber saldırılar gibi tehditlere karşı egemen ve bağımsız bir Türkiye için istihbari faaliyetlerin sürdüğü mesajı verilerek, "Hibrit tehditler ve asimetrik savaşlar döneminde stratejik öngörüye sahip güçlü ve dirençli bir Türkiye için çalışıyoruz. Çok kutuplu bir dünyanın gerektirdiği güvenlik ve istihbarat anlayışını inşa etmeyi hedefliyoruz" vurgusu yapıldı.