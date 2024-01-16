Video Yaşam MİT’in 97’nci yıl videosu yayınlandı
MİT’in 97’nci yıl videosu yayınlandı

MİT’in 97’nci yıl videosu yayınlandı

16.01.2024 | 13:12

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 97’inci yıl videosu yayınlandı. Geçmişten günümüze dünyada ve ülkemizdeki önemli savaşlar ve gelişmelere yer verilen videoda, çok kutuplu bir dünyanın gerektirdiği güvenlik ve istihbarat anlayışının inşa edilme hedefine yer verildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 2009 yılında Davos Zirvesinde, “Öldürmeye gelince söz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz” çıkışı ile 2013’te 74. BM Genel Kurul Toplantısında, “Dünya 5’ten Büyüktür” sözlerine yer verildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97'inci yıl videosu yayınlandı. Videoda, dünyada 4 bin 500 yılda 8 bin 49 savaşın gerçekleştiğine dikkat çekilerek, 1914-1919 Birinci Dünya Savaşı yılları…
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