Manisa’da kan donduran görüntüler: Darbettiği kız kardeşinin üzerine kaynar su döküp sosyal medyada paylaştı!
Manisa'da meydana gelen olayda, ağabeyi olduğu öne sürülen bir şahıs, genç bir kıza “Ayaklarıma kapan, özür dile” dedikten sonra kaynar suyu kızın üzerine döktü. Şahıs o anları sosyal medyada yayınlarken, görüntüler büyük tepki topladı. Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
