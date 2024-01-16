TBMM'deki "terör" oturumunda Özgür Özel'den tepki çeken görüntü!

Terör örgütü PKK/YPG'nin Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain sızma girişimi sonucu 9 askerimiz şehit oldu.

Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi terör gündemiyle toplandı. Meclis, 20 günlük aranın ardından terör gündemiyle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis Genel Kurulu'nda, terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumu düzenlendi.