TBMM'deki "terör" oturumunda Özgür Özel'den tepki çeken görüntü!

Terör örgütü PKK/YPG'nin Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgemize düzenlediği saldırıya ilişkin TBMM'de oturum düzenlendi. TBMM oturumunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın terör örgütüyle mücadeleye yönelik bilgiler verdiği sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in umursamaz tavırları ve görüntüsü ise dikkat çekti. İşte o anlar...