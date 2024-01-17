Bakan Kacır tarihi uzay yolcuğu öncesi A Haber’e konuştu: Türk milletinin bir hayali daha gerçekleşiyor

"GELECEK NESİLLERE İLHAM KAYNAĞI OLACAK"

Kacır, Türkiye'nin ilk uzay arması hakkında da "Bu misyonun gelecek nesillere ilham kaynağı olmasını amaçlıyoruz. Uzay çalışmalarına öncülük eden bir millet olduğumuzu da yeni nesillere hatırlatmayı amaçlıyor." diyerek ifade etti.

SÜRPRİZ İKİ DAVETLİ

Bakan Kacır, fırlatmanın gerçekleştiği istasyona iki sürpriz ve anlamlı davetli olduğunu da söyledi. Bu isimlerden birinin TEKNOFEST'te roket yarışması şampiyonu olan bir genç ve Muş ilimizden bir öğretmen olduğunu belirtti. Kacır, Türk astronot Gezeravcı'nın Başkan Erdoğan ile Kabine Toplantısı'na görüntülü bağlanarak görüştüğünü de dile getirdi.