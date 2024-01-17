Bakan Kacır tarihi uzay yolcuğu öncesi A Haber’e konuştu: Türk milletinin bir hayali daha gerçekleşiyor

Türkiye tarihi bir güne daha tanıklık ediyor. Uzay yolculuğuna çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın tarihi yolcuğu için sadece saatler kaldı. Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu uzay aracı 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile uzaya gönderilecek. Uzay aracı bu yolculuk sonunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak.
"TÜRK MİLLETİNİN BİR HAYALİ DAHA GERÇEKLEŞİYOR"
Bu önemli yolculuk öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber ekranlarında Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Türk milletinin bir hayalinin daha gerçekleştiğinin altını çizdi.
MİLLİ UZAY PLANI ADIMLARI TEKER TEKER DEVREDE
Başkan Erdoğan'ın ilan ettiği Milli Uzay Planı çerçevesinde adımların birer birer atıldığını dile getiren Kacır, 36 bin aday arasından bütün başvuruların titizlikle incelendiğini ifade etti ve "Sağlık, psikolojik, bilimsel ve teknik açıdan en doğru isim tercih edilmek istendi. Nihayetinde Gezeravcı ilk astronotumuz olarak belirlendi. 36 saat 4 dakika sürecek yolculukla uluslararası uzay istasyonuna geçecek. Bir bilim misyonu gerçekleştirecek.14 günlük süre boyunca Türkiye ile bağlantı kuracak. İlk bağlantının da Sayın Cumhurbaşkanımız ile gerçekleşmesi planlanıyor." dedi.
"GELECEK NESİLLERE İLHAM KAYNAĞI OLACAK"
Kacır, Türkiye'nin ilk uzay arması hakkında da "Bu misyonun gelecek nesillere ilham kaynağı olmasını amaçlıyoruz. Uzay çalışmalarına öncülük eden bir millet olduğumuzu da yeni nesillere hatırlatmayı amaçlıyor." diyerek ifade etti.
SÜRPRİZ İKİ DAVETLİ
Bakan Kacır, fırlatmanın gerçekleştiği istasyona iki sürpriz ve anlamlı davetli olduğunu da söyledi. Bu isimlerden birinin TEKNOFEST'te roket yarışması şampiyonu olan bir genç ve Muş ilimizden bir öğretmen olduğunu belirtti. Kacır, Türk astronot Gezeravcı'nın Başkan Erdoğan ile Kabine Toplantısı'na görüntülü bağlanarak görüştüğünü de dile getirdi.
TÜRKİYE DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRME AMACINDA
Türkiye'nin gelecekteki uzay ve teknoloji çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Kacır, "Geliştireceğimiz bir uzay aracını uzaya eriştirmeyi hedefliyoruz. Bu programda bizim için kritik unsur roket motorlarını yerli ve milli hibrit teknoloji ile başarmak. Bunu ilk kez başaran ülke olarak tarihe geçmek." dedi.
Bakan Kacır: Türk milletinin bir hayali daha gerçekleşiyor
TÜRK GENÇLİĞİNE İLHAM KAYNAĞI
Önümüzdeki günlerde Türksat 6A'nın uzaya gönderileceğini ifade eden Bakan Kacır şunları da sözlerine ekledi: Bir yandan insanlı uzay görevlerine adım atarken bir yandan aya ve derin uzay projelerine yönelik çalışmalarımızı da hızlandıracağız. Türkiye son 21 yılda böyle bir iklim içerisinde. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine birer birer erişiyor. İnşallah erişmeye de devam edecek. Bu tarihi görev şüphesiz Türkiye'nin dünyaya bilimsel deneyler açısından bir katkısı olacak. Bu görev özellikle Türk gençliğine ilham kaynağı olmak açısından da anlamlı olacak. Milletimizin ay yıldızlı bayrağını uzayın derinliklerine taşıyacak.