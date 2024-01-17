Bakan Kacır: Türk milletinin bir hayali daha gerçekleşiyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Astronot Alper Gezeravcı'nın Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğuna saatler kala Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Türk milletinin bir hayalinin daha gerçekleştiğinin altını çizdi ve "Bir yandan insanlı uzay görevlerine adım atarken bir yandan aya ve derin uzay projelerine yönelik çalışmalarımızı da hızlandıracağız. Türkiye son 21 yılda böyle bir iklim içerisinde. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine birer birer erişiyor." dedi.
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