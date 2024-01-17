Emine Erdoğan’dan sergi paylaşımı: Bilimin öncülerinin yazma eserleri köklü tarihimizin göstergesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açılan "Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi"ne ilişkin bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında sergiyle ilgili fotoğraflara da yer veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "İbni Sina'dan Kâtip Çelebi'ye, bilimin öncülerinin el yazmalarını içeren 'Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdik.Bugün adeta bir kültür ve buluşma merkezi haline gelen Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açılan sergi, her sayfası mücevher değerinde altmışı aşkın yazma eserden oluşuyor. İslami ilimlerden tarih ve coğrafyaya dek Valide Sultanlar sayesinde günümüze ulaşan nadide nüshalar, köklü tarihimizin ve asırlarca farklı coğrafyalarda hüküm süren medeniyetimizin göstergesi.Dünya bilim tarihine ismi altın harflerle yazılan âlimlerin kâğıda nakşettiği kadim bilgileri, günümüz araştırmacılarıyla buluşturacak faaliyetlerin yaygınlaşmasını canıgönülden diliyorum. Hazine niteliğindeki eserlerimizin muhafazasında ve derlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."