DEM İLE EL SIKIŞIP KAZANIN HER YERİ

"Hani her konuda biz suçluyduk?" diyen Akşener CHP'ye DEM Parti'yle 'el sıkışma' çağrısı yaptı.

Meral Akşener'den CHP'ye zehir zemberek sözler: "DEM Parti ile el sıkışın" | Video

"Bizim seçmenimiz de cebinizde duruyorsa, DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri" ifadelerini kullanan Akşener'in konuyla ilgili sözleri şöyle:

"İstediğiniz kadar ağlayın zırlayın. Bu ülkede hür ve müstakil olarak seçimlere gireceğiz ve kazanacağız. Bizim müstakil olmamız bazı şeyleri ortaya çıkardı. Hani her konuda biz suçluyduk? El sıkışın kardeşim. Dürüst ve açık bir şekilde DEM ile el sıkışın. Hemen bütün her yeri kazanın. Bizim seçmenimiz de cebinizde duruyorsa, DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri"