Video Haber Meral Akşener'den CHP'ye zehir zemberek sözler: "DEM Parti ile el sıkışın" | Video
Meral Akşener'den CHP'ye zehir zemberek sözler:

Meral Akşener'den CHP'ye zehir zemberek sözler: "DEM Parti ile el sıkışın" | Video

17.01.2024 | 11:55

Yerel seçimlere bir kez daha kendi adaylarıyla gireceklerini söyleyen Meral Akşener, CHP'yi topa tuttu. Akşener, DEM Parti (HEDEP) ile açık bir şekilde el sıkışın kardeşim, dürüst açık bir şekilde DEM ile el sıkışın. Bizim seçmenimizde madem ki cebinizde duruyor hadi bakalım DEM ile el sıkışıp her yeri alın” ifadelerine yer verdi.

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