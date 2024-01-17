Son dakika: Uzay yolculuğu 1 gün ertelendi! Bakan Kacır: Heyecanla bekleyeceğiz

FIRLATMA ÖNCESİ SON KONTROLLER YAPILACAK

SpaceX, "Axıom 3 uçuşu için 19 Ocak gününü hedefliyoruz" açıklamasını yaptı. SpaceX'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun üyesi olduğu ve 19 Ocak'a ertelenen Ax-3 misyonunun, fırlatma öncesi son kontrollerinin tamamlanacağı bildirildi.

BAKAN KACIR: HEYECANLA BEKLEMEYE DEVAM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan da şu açıklama geldi: İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz.