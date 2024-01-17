Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Uzay yolculuğu 1 gün ertelendi! Bakan Kacır: Heyecanla bekleyeceğiz
Giriş Tarihi: 17.1.2024 19:36 Son Güncelleme: 17.1.2024 20:00

Son dakika: Uzay yolculuğu 1 gün ertelendi! Bakan Kacır: Heyecanla bekleyeceğiz

Son dakika... Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, bir gün ertelendi. 01.11'de gerçekleşmesi beklenen Türkiye'nin uzay yolculuğunun hava şartları nedeniyle ertelendiği duyuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan da bir açıklama geldi: İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı 19 Ocak 2024 00:49 oldu. Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor.

Son dakika: Uzay yolculuğu 1 gün ertelendi! Bakan Kacır: Heyecanla bekleyeceğiz

Son dakika... Bu gece 01.11'de olması beklenen Türkiye'nin uzay yolculuğu hava şartları nedeniyle 19 Ocak 00.50'ye ertelendi.

SPACEX'İN FALCON 9 ROKETİYLE GERÇEKLEŞECEK

Yolculuk SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle gerçekleşecekti. Uçuşu gerçekleştirecek astronotların arasında Türk astronot Alper Gezeravcı da var. Hava durumu açısından en iyi şartların 19 Ocak 00.50'de olacağı öngörüldü.

FIRLATMA ÖNCESİ SON KONTROLLER YAPILACAK

SpaceX, "Axıom 3 uçuşu için 19 Ocak gününü hedefliyoruz" açıklamasını yaptı. SpaceX'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun üyesi olduğu ve 19 Ocak'a ertelenen Ax-3 misyonunun, fırlatma öncesi son kontrollerinin tamamlanacağı bildirildi.

BAKAN KACIR: HEYECANLA BEKLEMEYE DEVAM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan da şu açıklama geldi: İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz.

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Son dakika: Uzay yolculuğu 1 gün ertelendi! Bakan Kacır: Heyecanla bekleyeceğiz
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