Türkiye'nin uzay yolculuğuna 1 günlük erteleme: Okan Müderrisoğlu son bilgileri A Haber'de aktardı
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Türkiye'nin uzay yolculuğunun 1 gün ertelenmesi hakkındaki bilgileri ve gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.
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