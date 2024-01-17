Tarsus Belediye Başkanı, CHP’li İsimleri topa tuttu: ‘Halk TV ile zorla sözleşme imzalattılar’

CHP'den istifa eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, CHP'li Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı topa tuttu. Başkan Bozdoğan, partisindeki kirli işleri katıldığı bir yayında tek tek anlattı. Bozdoğan, CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı hedef aldı. Bozdoğan, HALK TV ile sözleşme yapması için zorlandığını belirterek, "HALK TV ile sözleşme yapmamı istediler. Sözleşme için yüksek bir fiyat istediler. Şu an için fiyatı hatırlamıyorum ama 1 yıllık abonelik yaptım, 5 yıllık yapmadım. Bir yıl sonunda geldiklerinde de tehditvari konuştular" dedi.