Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu...

Türkiye nefesini tuttu Ankara'ya kilitlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayını ilan etti.

AK Parti, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı | Video

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılan aday tanıtım toplantısında önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Seçim sandıktan önce sahada kazanılır. Seçimi önce gönüllerde kazanmalıyız" dedi. Başkan Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Turgut Altınok'u ilan etti. Altınok, AK Parti'nin Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu.

"KADİM BAŞKENTİMİZİ ESERLERLE DONATACAĞIZ"

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, yaptığı ilk açıklamada "Kadim başkentimizi eserlerle donatacağız. Herkesin düşüncesine, iradesine saygı göstereceğiz." dedi.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Başkent'in en büyük metropol ilçesi Keçiören'i şelaleleriyle ve teleferiği ile ünlü marka bir ilçe haline getiren Turgut Altınok, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş'ın karşısına aynı zamanda "ülkücü" kimliğiyle çıkacak.

Keçiören'i turistik bir ilçe haline getiren Turgut Altınok, 1962'de Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi ve Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nden "Profesör" payesi aldı.

Siyasi hayatı Ülkü Ocakları'nda başladı. 22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

Türkiye'de yerel yönetimlerin örnek aldığı bir belediyecilik sistemi kurarak ilklere imza atan evli ve 4 çocuk babası Turgut Altınok, yenilikçi projeleriyle "Model Başkan" olarak tanındı. Belediye başkanlığı dönemlerinde turizm merkezi haline gelen Keçiören, Kültür ve Turizm Bakanlığının yayın kataloğunda "Gezilecek Yerler" başlığı altında yer aldı. Özellikle pazar uygulamaları, üniversitelerde araştırma ve tez konusu oldu. Kentsel dönüşüm projeleri ve üstyapı çalışmaları 6'da 5'i gecekondu olan Keçiören'i sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin parlayan yıldızı yaptı.

Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir eser olan Atatürk Cumhuriyet Kulesi ve Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi başta olmak üzere Deniz Dünyası, Türkiye'nin ilk şehir merkezli teleferiği, Ankara Evi, Türk Büyükleri Anıtı, Orhun Yazıtları Anıtı, Estergon Türk Kültür Merkezi, Keçiören Saat Kulesi, Keçiören Doğal Yaşam Parkı, Kösrelik Göleti Mesire Alanı, Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu, çeşmeler, sebiller, şelaleler, yürüyüş yolları, gül bahçeleri, örnek ve modern pazar yerleri, eğitim merkezleri, kütüphaneler, kreşler, 600'e yakın park-bahçe ve spor kompleksini Başkentlilerin kullanımına sundu.