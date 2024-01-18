AK Parti, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 17’si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayını duyurdu. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise, Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yapan Turgut Altınok oldu