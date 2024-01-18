Başkentte arsenikli su skandalı

Ankara Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Denetim ekiplerinin başkentin tüm ilçelerini kapsayacak şekilde çeşitli noktalardan aldığı numunelerde bir ilçenin bazı mahallelerinde içme suyunda arsenik bulunduğu tespit edildi. Ayaş'ın bir mahallesinde 41,104 oranında arsenik tespit edilirken Beypazarı, Kızılcahamam, Polatlı'da da sularda arsenik olduğu öğrenildi. Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda "Uygun değil" ibaresi bulunan raporu vatandaşlardan gizlediği ortaya çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ASKİ, bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "ASKİ Genel Müdürlüğü'nün vatandaşlarımıza sağlamış olduğu suyun kalitesine ilişkin birtakım provokatif haberler bilinçli bir şekilde yapılmaktadır. Özellikle belirtmek gerekir ki, vatandaşlarımızın sağlığı üzerinden yapılan bu tezvirat, seviyesizlikte son noktadır" diyerek provokasyon yapıldığını iddia etti. Olumsuz sonuçları Ankara'nın jeolojik yapısına bağlayan ASKİ şu açıklamada bulundu: "Ankara'nın jeolojik yapısı nedeniyle de, yeraltı suyunda arsenik, mangan, bor, sülfat vb. içme suyu kalitesini olumsuz etkileyen unsurlar bulunmaktadır. Bu durumlarda, ilgili mahalleye sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için, Genel Müdürlüğümüzce Küçük Ölçekli Arıtma Tesisi kurulumu yapılarak içme suyu temini sağlanmaktadır. Bakanlık tarafından bildirilen kimyasal uygunsuzluklar ile ilgili olarak ise ASKİ hizmet alanı içerisinde bulunan 867 mahallenin (köy) 434 tanesinin içme suyu temini, yüzeysel kaynak yetersizliği nedeniyle yeraltı suyundan sağlanmaktadır. 2023 yılında, bakanlığa bildirilen plan çerçevesinde 40 mahallede, gerek içme suyu yetersizliği gerekse de içme suyu kalitesi sorununun giderilmesi için 16 adet arıtma tesisi kurulumu planlanmış, gelinen noktada arıtma tesislerinden 10 tanesi kurulmuş, 18 mahallenin içme suyunun arıtılması için işlemler tamamlanmış, 6 adet arıtma tesisinin kuruluşu çalışmaları ise devam etmektedir.Gündüz tamamen su yok. Köyde 24 saatiçinde 2-3 saat su veriliyor. Zaten bu suyu da sağlıksızolduğu için içmiyoruz. 'Sağlıksız su yetmiyor,63'lük boru takalım' dedim, MansurYavaş 'Tamam' dedi. Öylece kaldı ve yaptıramadım.Ben 4 kez başvurdum onay çıktı, yine şebekesuyu yok. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Yazında tankerde su ısınıyor ve hayvanlar hastalanıyor.Kanalizasyon yok, altyapı yok ve sinekten dışarıçıkamıyorsun."Polatlı'nın içme suyu sorununu çözdük"diye Ankara'nın dört bir yanına afişler asıp hizmetediliyor algısı oluşturmaya çalışan AnkaraBüyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş öncesağlıklı su versin. Şebeke suyu versin, sağlıklı suversin, zehir içmemek için hazır su alıyoruz. Bizsularımızı köy çeşmelerinden içeriz. Çünkü çolukçocuğumuz hastalandı. 5 yılı boşa gitti Ankara'nın.Duyduklarımız doğruysa çok korkunç. Arsenikli su demek, zehirli su demek. Başkentimize yazık gerçekten. Göreve gelmeden arsenikli su tehlikesini seçim meydanlarında malzeme yapan başkan bugün bizlere içiriyor. Mazgalları temizleyemeyen, mazgalların üstünü asfaltla kapatamayan bir belediye başkanı varsa o şehirde arsenikli su olması çok normal.