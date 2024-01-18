SORUDAN RAHATSIZ OLDULAR!

Bu sorudan rahatsız olan bu kişiler bana hiçbir cevap vermeden saldırdılar. Saldırı esnasında elmacık kemiğime, dudağıma yere düştükten sonra sırtıma bacağıma tekme, tokat ve yumruk yedim.

Adli süreç başlatıldı. Şu an ifademi verdim ve darp raporumu aldım. Gerekli işlemlerin yapıldığını adliyeye sevklerin olacağını o kişilerin gözaltına alınacağını bildirdi bize polisler.

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde üst üste skandallar! Boğazı sıkılan yaşlı kadına ağır hakaret

YAŞLI KADINA DA HEM SÖZLÜ HEM FİZİKSEL ŞİDDET!

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, belediyede rüşvet operasyonunun gerçekleştiği dakikalarda başörtülü bir kadına saldırdı.

AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER!

Kalabalık içerisindeki kadına öfkelenen Akkuş, kadının önce boğazını sıktı ardından da küfür etti. Akkuş "Sanane O..." dedi. Bu sırada CHP'liler darbedilen kadının değil Akkuş'un yanında yer aldı. O anlarda bazı kişilerin de kameraları kapatmaya çalışarak, "Çekmeyin" dediği görüldü.