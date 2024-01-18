Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gözaltına alınanlara destek için slogan attı.
A HABER MUHABİRİNE ALÇAK SALDIRI!
Bu esnada olay yerinde yaşananları paylaşan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kalabalık grubun saldırısına uğradı.
Vural önce yumruklandı ardından yerde tekmelerin hedefi oldu.Söz konusu saldırı ise saniyeler önce yaşlı bir kadına yönelik şiddetin görüntülenmesini engellemek için gerçekleştiği ortaya çıktı.
YAŞLI KADINA ŞİDDETİ GÖRÜNTÜLEMEK İSTEYİNCE SALDIRDILAR!
Yaşananları aktaran A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olayla ilgili şunları söyledi: Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuyla alakalı savcılığım yürüttüğü bir operasyon aslında. Bizde gazeteciler olarak takip etmek istedik ve orada takibimizi sürdürüyorduk. O protestoların içerisinde olan bir kişi yaşlı bir kadının boğazına sarılıp ağıza alınmayacak bir hakaret duyduğum anda gazetecilik karakterim bir kenara dursun insanlık haliyle annemi ve kardeşimi düşünerek "Bir kadına nasıl el kaldırıyorsunuz?" dedim.
SORUDAN RAHATSIZ OLDULAR!
Bu sorudan rahatsız olan bu kişiler bana hiçbir cevap vermeden saldırdılar. Saldırı esnasında elmacık kemiğime, dudağıma yere düştükten sonra sırtıma bacağıma tekme, tokat ve yumruk yedim.
Adli süreç başlatıldı. Şu an ifademi verdim ve darp raporumu aldım. Gerekli işlemlerin yapıldığını adliyeye sevklerin olacağını o kişilerin gözaltına alınacağını bildirdi bize polisler.
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde üst üste skandallar! Boğazı sıkılan yaşlı kadına ağır hakaret
YAŞLI KADINA DA HEM SÖZLÜ HEM FİZİKSEL ŞİDDET!
CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, belediyede rüşvet operasyonunun gerçekleştiği dakikalarda başörtülü bir kadına saldırdı.
AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER!
Kalabalık içerisindeki kadına öfkelenen Akkuş, kadının önce boğazını sıktı ardından da küfür etti. Akkuş "Sanane O..." dedi. Bu sırada CHP'liler darbedilen kadının değil Akkuş'un yanında yer aldı. O anlarda bazı kişilerin de kameraları kapatmaya çalışarak, "Çekmeyin" dediği görüldü.
YİNE AYNI KİŞİLER OLAY YERİNDE!
Söz konusu olaya tanık olan gazetecilere "Çekmeyin" diyerek çıkışan "aynı isimler" ise bu kez A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a saldırdı.
AKGÜN'ÜN EN YAKININDAKİ İSİM: HASAN AKKUŞ
Hasan Akkuş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün en yakınındaki isimlerden biri. Büyükçekmece Belediyesi'nde 1994 yılından 2016'ya kadar Özel Kalem Müdürlüğü yapan Akkuş, 2016'dan bugüne ise Siyasi ve Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR!
Akkuş'un, 2020 yılında İBB'de Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü'nde yer aldığı ve kendisini söz konusu göreve getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, da "Dileğim; beni bu göreve getirenlere layık olmak, bana inanıp güvenen Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na mahçup olmamaktır. Başaracağım; çünkü omuzlarımdaki sorumluluğun farkındayım. Başaracağım; çünkü Ekrem İmamoğlu başkanımızın başarısında bir nebzede olsa katkım olsun istiyorum" sözleri ile teşekkür etti.