CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde üst üste skandallar! Boğazı sıkılan yaşlı kadına ağır hakaret

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Bugün Belediye önündeki protesto gösterileri sırasında A haber muhabirine alçak bir yumruklu saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırının ise A Haber'in belediye önünde yaşlı bir kadına yönelik şiddeti görüntülemek istediği için yaşandığı öğrenildi. Yaşlı kadın Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş tarafından şiddete maruz kaldı. Akkuş kadına ağza alınmayacak hakaretlerde de bulundu. Olay sırasında Hasan Akkuş'un yanında bulunanların A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a saldıran kişiler olması dikkat çekti.