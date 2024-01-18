CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun indirimli ulaşım vaadi de havada kaldı: Gençlere yalan söylediler

"GENÇLERE ULAŞIM YÜZDE 40 İNDİRİMLİ OLACAK" VAADİ

İmamoğlu o dönem katıldığı bir yayında 18-25 yaş arası gençlerin indirimli kart kullanacağını belirtmiş, "Okul okumamış, mesleği yok, çalışmıyor; kaç kişi, 350 bin genç, 18-25 yaş arası. Bu gençlerimize özellikle indirimli kart vereceğiz, öğrenci dışında. Bu kartımız %40 indirimli olacak, neden biliyor musunuz; bu genci hayata katacağız" demişti.

Daha önce de "Ekmek, su, süt ücretsiz olacak" diyen ancak ekmek ve suya zam üstüne zam yapan, İmamoğlu'nun bu vaadi de yerine getirmemesi büyük tepkilere yol açtı.