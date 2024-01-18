CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun indirimli ulaşım vaadi de havada kaldı: Gençlere yalan söylediler

2019 yerel seçimleri öncesi verdiği sözleri yerine getiremeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi yükseliyor. İstanbul'da kilitlenen ulaşım sisteminin mimarı olan İmamoğlu, 5 yıl önce dile getirip büyük reklamını yaptığı "Gençler için ulaşım %40 indirimli olacak" vaadini bir türlü hayata geçirmedi.
"GENÇLERE ULAŞIM YÜZDE 40 İNDİRİMLİ OLACAK" VAADİ
İmamoğlu o dönem katıldığı bir yayında 18-25 yaş arası gençlerin indirimli kart kullanacağını belirtmiş, "Okul okumamış, mesleği yok, çalışmıyor; kaç kişi, 350 bin genç, 18-25 yaş arası. Bu gençlerimize özellikle indirimli kart vereceğiz, öğrenci dışında. Bu kartımız %40 indirimli olacak, neden biliyor musunuz; bu genci hayata katacağız" demişti.
Daha önce de "Ekmek, su, süt ücretsiz olacak" diyen ancak ekmek ve suya zam üstüne zam yapan, İmamoğlu'nun bu vaadi de yerine getirmemesi büyük tepkilere yol açtı.
"5 YILDA 5 KATI ZAM YAPTILAR!"
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
CHP'li İBB'nin indirim uygulamama kararı ve ulaşıma yaptığı fahiş zamlara dikkat çeken Türkyılmaz, "Sevgili arkadaşım, tam 5 yıldır ulaşıma %40 daha fazla ödeme yapıyorsun haberin olsun. Geçmiş olsun! Öğrenci arkadaşlarım için de "Aylık öğrenci kartını 50 TL yapacağız" dediler. Bırakın indirim yapmayı 5 yılda sana da tam 5 katı zam yaptılar! Bugün aylık öğrenci kartın 250 TL! Sözü tutmak bir yana ulaşıma yaptıkları %40 zammı maalesef siz öğrenci arkadaşlarımıza da uyguladılar" şeklinde konuştu.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun indirimli ulaşım vaadi de havada kaldı
"İBB MECLİSİ İNDİRİM KARARI ALDI İMAMOĞLU ISRARLA UYGULAMADI"
İBB Meclisi'nin % 40 indirim kararı aldığını ancak İmamoğlu'nun bu kararı uygulamadığını belirten Murat Türkyılmaz, söz konusu kararın tekrar İBB Başkanı'na yollandığını ancak İmamoğlu'nun yine uygulamadığını dile getirdi.