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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun indirimli ulaşım vaadi de havada kaldı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun indirimli ulaşım vaadi de havada kaldı

18.01.2024 | 18:17

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıl önce verdiği vaatleri unuttu. 2019 yerel seçimleri öncesinde "Gençler için ulaşım %40 indirimli olacak" diyen İmamoğlu, ulaşıma zam üstüne zam yaptı. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "İETT'yi talan ettiler, gençlere yalan söylediler" sözleri ile İmamoğlu'na tepki gösterdi.

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