Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden teröristin kuzeni CHP’nin kampanya kadrosunda yer aldı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni Utku Doğruyol'un CHP lideri Özgür Özel'e bağlı CHP Gençlik Kolları Dijital Strateji ve Propaganda Komisyonu Başkanı atandığı ortaya çıktı. 2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden katil terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeninin, CHP'de kendine yer bulduğu öğrenildi. Başta Özgür Özel ile olmak üzere partililerle derin ilişkileri olan Doğruyol'un görevlendirilmesi, sosyal medyada tepki çekti.
PARTİ MECLİSİNDE YER ALIYOR
ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde okuyan Utku Doğruyol'un Özgür Özel'in 60 kişilik parti meclisinde de yer aldığı ortaya çıktı. Doğruyol'un ayrıca "Vita in Cyprus" isimli Kıbrıs'ı ziyaret etmek isteyen kişilerin yeme içmeden, konaklayacakları, eğlenebilecekleri yerlere ait ipuçları veren bir platformun da kurucusu ve yöneticisi olduğu öğrenildi.
"ÖZEL'İN YANINDA OLMAKTAN GURUR DUYDUM"
Doğruyol'un CHP'nin 38'inci olağan kurultayıyla ilgili de 6 Kasım 2023'te bir paylaşım yaptığı da ortaya çıktı. Paylaşımda, "38. Olağan Kurultayımızda adaylık başvurumu istişarelerim sonucunda geri çektim. Bu sürçte bana destek olan, yanımda duran, benim için emek veren, ricacı olan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yarın bugünden iyi olacak. Bu süreçte kurultayımızda Genel Başkanımız olarak seçilen Sn. Özgür Özel'in yanında olmaktan gurur duydum, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğim."
BİR TAKIM DEVİR TESLİM DURUMLARI GELİŞTİ...
Doğruyol'un bir diğer paylaşımı ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e devretmesinden sonra Özgür Özel'le çektiği fotoğraf oldu. Doğruyol, geçtiğimiz 8 Kasım'da Özgür Özel'le çektirdiği fotoğrafı "Bir takım devir teslim durumları gerçekleşti..." sözleriyle paylaştı. Doğruyol'un ayrıca CHP'li Veli Ağbaba'yla da fotoğraf çektirdiği öğrenildi.
HAİN SALDIRI MAKAM ODASINDA GELDİ
DHKP-C'li teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, Gezi Parkı olaylarında 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne iliştin soruşturmayı yürütüyordu. Soruşturmayı bitirmesine kısa bir süre kala 31 Mart 2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukat gibi giren 2 terör örgütü üyesince adliyenin 6'ncı katındaki makam odasında rehin alındı. Örgüt, eylemi ilk olarak halkınsesitv adlı internet sitesi 31 Mart 2015 saat 12.26'da savcı Kiraz'ın rehin alındığını duyurdu.
3 EL ATEŞ ETTİLER
2 dakika sonra ise iki ayrı haber aynı siteden yayına sürüldü. Haberler İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis memurlarına intikal ettirilince, polis memurları savcının odasının bulunduğu 6. Kata intikal etti. Kaleminden odasının anahtarı istendi. Kapı açılmak istendi ancak anahtar boşa çevirildi. Bu esnada Savcı Kiraz rehin alındığını kapıyı kırıp içeriye girmelerini kendisini kurtarmalarını söyleyerek dışarıdakilerden yardım istedi. 2 terörist bu esnada örgüt sloganları atarak kapıya açmaya çalışan güvenlik görevlilerini uzaklaştırmak için kapıya 3 el ateş etti.
TANRIKULU'NU İSTEDİLER
Bu arada katip T.M telefonla Savcı Kiraz'ı aradı. Kiraz kendisine, ellerinin ve bacaklarının bağlandığını başına silah dayadıklarını, şu an için konuşmamasına izin verdiklerini söyledi. Daha sonra teröristler telefonu alarak Berkin Elvan dosyasındaki şüphelilerin açıklanmasını bir heyet kurulmasını İstanbul baro başkanı Ümit Kocasakal, Avukat Şükriye Erden ve CHP'li avukat Sezgin Tanrıkulu'yla konuşmak istediklerini dile getirdi. Elvan'ın ölümüne neden olan polislerin canlı yayına çıkarak itirafta bulunmaları ve yargılanmalarını istediler. İsteklerinin ise 15.36'ya kadar yerine getirilmesini aksi takdirde savcıyı öldüreceklerini açıkladılar.
'BERKİN' İKNAYA YATKINDI
Öğleden sonra saat 14.00 sularında savcının odasının bulunduğu kat tamamıyla tahliye edildi. Asayiş Şube'den bir komiser ve başpolis, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden ise bir polis memuru müzakereci olarak tayin edildi. İddianameye göre müzakerecilerden bir tanesi kendisini 'Berkin' olarak tanıttı. Soruşturma birimlerine göre bu isim Bahtiyar Doğruyol'du. Bu teröristin zaman zaman ikna olmaya yatkın olduğu ancak yanındaki diğer şüpheli Şafak Yayla'nın müzakere görevlilerine sürekli müdahale ettiği hatta kendini 'Berkin' olarak tanıtan Bahtiyar Doğruyol'a müzakerecilerle uzun konuşmaması yönünde ikaz etti.
BOMBA UZMANLARI BOMBA HAZIRLADI
Müzakereler sürerken TEM Şube ve Özel Harekat ekipleri bomba uzmanlarıyla olabilecek bir müdahaleye karşı çalışmalara başladı. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ihtimalinde kurtarma operasyonuna yardım için bomba uzmanları tarafından yan odanın duvarına ve odanın kapısına delik açmak için infilaklı fitil hazırlatıldı.
SLOGAN ATIP ATEŞ ETTİLER
Saat 20.00 sularından sonra teröristler müzakereci avukat ve polislere Berkin Elvan soruşturmasında şüpheli 3 polisim kimliklerini ifşa ettiklerini bu 3 polisin emniyet müdürü ve avukatlarla canlı yayında çıkarak katil olduklarına dair açıklama yapmasını istedi. 20.22 sularında odanın içerisinden silah sesleri duyulması üzerine operasyon ekipleri kapıya doğru ilerlerken teröristler 'Berkin Elvan ölümsüzdür' sloganı atarak birkaç el daha ateş etti.
ELEKTRİĞİ KESTİLER
Kapı açma aleti odanın kapısına yerleştirilirken içeriden polislere karşı yoğun bir ateş gerçekleştirildi. Bu esnada yan odanın duvarına yerleştirilen bomba da patlatıldı. Odadaki elektrik kesildi. Savcı Kiraz'ın koltuk üzerinde yüzü kapıya dönük kendinden geçmiş vaziyette olduğu görüldü. Savcı Kiraz dışarı çıkarıldı. Bir terörist pencerenin yanında hareketsiz yatarken bir diğeri ise yaralı olduğu halde tabancaya ulaşmaya çalıştığı esnada vurularak etkisiz hale getirildi.
"KOL KOLA YÜRÜMEKLE YETİNMİYORLAR"
Başta Özgür Özel ile olmak üzere partililerle derin ilişkileri olan Doğruyol'un görevlendirilmesi, sosyal medyada tepki çekti. Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, "CHP, PKK uzantılarıyla kol kola yürümekle yetinmiyor. Terör ve terör sevicileriyle beraber hareket ediyor Savcı Kiraz'ın katili Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni Utku Doğruyol CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e doğrudan bağlı olarak sosyal medya direktörü ve kampanya yöneticisi olarak yetkilendirilmiş" sözleriyle tepki gösterdi.
"NEYİN DİYETİ BU"
Tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüdü işte o tepkilerden bazıları: " Terörü lanetlemeniz, terörün her türlüsüne karşı her alanda mücadele etmemiz gerekirken neden terörü ve terör sevicilerini tüm kollarınızla kucaklıyorsunuz?" "Katili ve ona yakın olan kim varsa kutsuyorlar demek ki. Artık beka sorunu oldular umarım devletimiz farkındadır..", "Neyin diyeti bu?", "Yaparlar şaşırmadık", "Resmen milletin sinir uçlarını kaşıyorlar."