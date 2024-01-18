Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden teröristin kuzeni CHP’nin kampanya kadrosunda yer aldı

BOMBA UZMANLARI BOMBA HAZIRLADI



Müzakereler sürerken TEM Şube ve Özel Harekat ekipleri bomba uzmanlarıyla olabilecek bir müdahaleye karşı çalışmalara başladı. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ihtimalinde kurtarma operasyonuna yardım için bomba uzmanları tarafından yan odanın duvarına ve odanın kapısına delik açmak için infilaklı fitil hazırlatıldı.

SLOGAN ATIP ATEŞ ETTİLER



Saat 20.00 sularından sonra teröristler müzakereci avukat ve polislere Berkin Elvan soruşturmasında şüpheli 3 polisim kimliklerini ifşa ettiklerini bu 3 polisin emniyet müdürü ve avukatlarla canlı yayında çıkarak katil olduklarına dair açıklama yapmasını istedi. 20.22 sularında odanın içerisinden silah sesleri duyulması üzerine operasyon ekipleri kapıya doğru ilerlerken teröristler 'Berkin Elvan ölümsüzdür' sloganı atarak birkaç el daha ateş etti.

ELEKTRİĞİ KESTİLER



Kapı açma aleti odanın kapısına yerleştirilirken içeriden polislere karşı yoğun bir ateş gerçekleştirildi. Bu esnada yan odanın duvarına yerleştirilen bomba da patlatıldı. Odadaki elektrik kesildi. Savcı Kiraz'ın koltuk üzerinde yüzü kapıya dönük kendinden geçmiş vaziyette olduğu görüldü. Savcı Kiraz dışarı çıkarıldı. Bir terörist pencerenin yanında hareketsiz yatarken bir diğeri ise yaralı olduğu halde tabancaya ulaşmaya çalıştığı esnada vurularak etkisiz hale getirildi.

"KOL KOLA YÜRÜMEKLE YETİNMİYORLAR"



Başta Özgür Özel ile olmak üzere partililerle derin ilişkileri olan Doğruyol'un görevlendirilmesi, sosyal medyada tepki çekti. Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, "CHP, PKK uzantılarıyla kol kola yürümekle yetinmiyor. Terör ve terör sevicileriyle beraber hareket ediyor Savcı Kiraz'ın katili Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni Utku Doğruyol CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e doğrudan bağlı olarak sosyal medya direktörü ve kampanya yöneticisi olarak yetkilendirilmiş" sözleriyle tepki gösterdi.

"NEYİN DİYETİ BU"



Tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüdü işte o tepkilerden bazıları: " Terörü lanetlemeniz, terörün her türlüsüne karşı her alanda mücadele etmemiz gerekirken neden terörü ve terör sevicilerini tüm kollarınızla kucaklıyorsunuz?" "Katili ve ona yakın olan kim varsa kutsuyorlar demek ki. Artık beka sorunu oldular umarım devletimiz farkındadır..", "Neyin diyeti bu?", "Yaparlar şaşırmadık", "Resmen milletin sinir uçlarını kaşıyorlar."