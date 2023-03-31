Son dakika: Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı...

Son dakika haberleri: CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Eda Ezgi Yıldız'ın terör örgütü DHKP-C'yi destekleyen paylaşımları ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSYÖN A.Ş'de çalışıyor olarak gösterilen Ezgi Yıldız paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası hesabını kapattı.
CHP'li Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın alçak paylaşımları ortaya çıkmıştı: Gözaltına alındı | Video
ALÇAK PAYLAŞIMLAR!
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015 tarihinde makam odasında şehit edilmeden önce DHKP-C'li teröristler tarafından alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan ve gözaltına alınan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız, "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde teröristleri destekleyen alçak ifadeler kullandı.