Son dakika: Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı...

CHP'li Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın alçak paylaşımları ortaya çıkmıştı: Gözaltına alındı | Video

ALÇAK PAYLAŞIMLAR!

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015 tarihinde makam odasında şehit edilmeden önce DHKP-C'li teröristler tarafından alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan ve gözaltına alınan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız, "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde teröristleri destekleyen alçak ifadeler kullandı.