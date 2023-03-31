Son Dakika: Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı... | Video
Son dakika haberleri: 8 sene önce makamında teröristler tarafından şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz’ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” şeklinde paylaşım yapan Ezgi Yıldız ‘’Terör örgütü propagandası yapmak’’ suçundan tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
01:48
Engin Ardıç | Dağ nerede, fare nasıl? 31.03.2023 | 13:14
04:35
Burhanettin Duran | Muhalefetin söylemini kim belirliyor? 31.03.2023 | 13:10
04:22
Mehmet Barlas | Yapay zekâ, yapay siyaset 31.03.2023 | 13:06
04:27
Mahmut Övür | İnce'ye öfke, sağcılara alkış 31.03.2023 | 13:02
00:54
13:29
02:03
00:40
01:10
Fatih Portakal, YSK Başkanı Ahmet Yener'i tehdit etti | Video 31.03.2023 | 09:22
05:35
Finlandiya’nın NATO üyeliği kabul edildi | Video 31.03.2023 | 08:20
02:06
00:35
01:36
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kesin Aday Listesi Resmi Gazete'de | Video 31.03.2023 | 00:15
02:53
00:14
Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü | Video 30.03.2023 | 22:58
07:41
03:39
SON DAKİKA HABERİ: MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama | Video 30.03.2023 | 18:54
07:04