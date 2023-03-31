Video Haber Son Dakika: Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı... | Video
Son Dakika: Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı... | Video

Son Dakika: Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı... | Video

31.03.2023 | 13:00

Son dakika haberleri: 8 sene önce makamında teröristler tarafından şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz’ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” şeklinde paylaşım yapan Ezgi Yıldız ‘’Terör örgütü propagandası yapmak’’ suçundan tutuklandı.

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