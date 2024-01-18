Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Türkiye'nin Uzay Yolculuğu" mesajı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astronot Alper Gezeracı'nın gerçekleştirdiği "Türkiye'nin uzay yolculuğu" ile ilgili bir video mesaj paylaştı.

TÜRKİYE YÜZYILI'NA "UZAY GÖREVİYLE" ADIM!

Başkan Erdoğan şunları ifade etti: Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz.

Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli bir başlangıç yapıyoruz

"HEDEFLERİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz Milli Uzay Programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz.