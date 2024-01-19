Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Türkiye'nin Uzay Yolculuğu" mesajı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astronot Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği "Türkiye'nin uzay yolculuğu" ile ilgili bir video mesaj paylaştı.