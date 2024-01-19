Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Gazze ve Filistin halkı başta olmak üzere dünyada zulme uğrayan kardeşlerimiz için dua ediyoruz.

Efendimiz Aleyhisselam daima kalbimizin baş köşesindedir.

Hadis alanında biri 7 yıl diğeri 4 yıl süren projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Uluslararası sünnet ve siyeri nebeviye araştırma merkezinin nitelikli çalışmalara öncülük edeceğinin kanaatindeyim."