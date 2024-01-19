Başkan Erdoğan’dan Süleymaniye Camisi’nde Kur’an tilaveti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Töreni'ne katıldı.

Törende önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan "Gazze ve Filistin halkı başta olmak üzere dünyada zulme uğrayan kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselam daima kalbimizin baş köşesindedir. Hadis alanında biri 7 yıl diğeri 4 yıl süren projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün icazet alan ve alacak tüm ilim yolcularını canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi sunuyor; hepinizi Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan konuşmasının ardından Süleymaniye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu.

Başkan Erdoğan'dan Kur'an tilaveti | Video