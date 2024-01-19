Başkan Erdoğan'dan Kur'an tilaveti | Video
Başkan Erdoğan İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Töreni'ne katıldı. “Gazze ve Filistin halkı başta olmak üzere dünyada zulme uğrayan kardeşlerimiz için dua ediyoruz” diyen Başkan Erdoğan, daha sonra kuran okudu…
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