Ekvador’da hapishanelere operasyon

Ekvador'da suç çetesi Los Choneros'un lideri Adolfo Macias Villamar 'Fito', 7 Ocak'ta hapishaneden 'kaybolmuş', çete üyeleri canlı yayın sırasında ulusal bir kanalı basmış ve Devlet Başkanı Daniel Noboa, gece sokağa çıkma yasağı dahil 60 günlük OHAL ilan etmişti. Ordunun polisle birlikte ülkede düzeni sağlamak için operasyonlara başlamasını takiben son olarak organize suç çeteleriyle mücadele eden Savcı Cesar Suarez, Guayaquil kentinde vurularak öldürüldü.



HAPİSHANELERE EKVADOR BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Ekvador güvenlik güçleri, hafta boyunca ülkedeki çeşitli hapishanelere geniş çaplı operasyonlar düzenlediklerini, hapishanelerde kontrolü sağladıklarını duyurdu. Operasyon görüntülerinde ordunun ve polisin operasyon sonrasında hapishanelere ulusal bayrağı göndere çektiği, avluya toplanan yüzlerce hükümlünün ulusal marşı söylediği görüldü. Ekvador Devlet Başkanı Noboa "Ülkedeki hapishanelerin kontrolünü ele alıyoruz" açıklamasını yaptı.

Ülke genelinde 9-18 Ocak arasında 23 bin 610 güvenlik gücünün 61 operasyona katıldığı ve 158'i terörist olmak üzere toplamda 2 bin 174 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.