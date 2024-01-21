31 Mart’ta İstanbul’da 5 yıllık fetret sona erecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimini sert dille eleştirdi:1994'te çöp, çamur, çukur olan bir İstanbul vardı. Haliç'e yaklaşılamıyordu kokudan. Ben Kasımpaşalıyım. Haliç'in yanında doğup büyüdüm. Biz temizlemeye başlayınca bugünkü Haliç oldu. 9.5 milyon metreküp çamur çıkardık. Yapmak zor, yıkmak ise kolaydır. Maalesef son 5 yılda İstanbul yeniden o eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. Tüm dünyanın göz bebeği olan bu güzel şehir, 5 yıl gibi çok kısa sürede neredeyse çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. 2019'da İstanbul'u devralanlar işe icraatla değil, temel atmama töreniyle başladı. Atmadıkları temel, Silahtarağa Arıtma Tesisi'ydi. Arıtma yapılmayan sular Haliç'e boca edilince burası yeniden kokmaya başladı. Halbuki Silahtarağa projesi İstanbul'un altın boynuzu Haliç'i temizlemek için 1994 yılından beri yürüttüğümüz çalışmaların kritik bir parçasıydı. Hatalarından ders çıkarmak yerine vizyonsuzluklarını, İstanbul'un yol kenarlarını süsleyen güzelim dikey bahçeleri yok ederek devam ettirdiler. Şimdi aynı zihniyet 'poşet' göndermesiyle yeniden arzı endam ediyor.Biz ise temel üstüne temel atma mücadelesi verdik. Suyu akmayan, sokaklarını pislik götüren, çevresini gecekonduların kuşattığı, çöplüklerin patladığı İstanbul için ekiplerimizi kurduk ve imkânları seferber ettik. Bahanelerin arkasına saklanmak yerine İstanbullunun derdine derman, yaralarına merhem olmaya odaklandık, karşılaştığımız tüm engellere rağmen hamdolsun kısa sürede İstanbul'un temel sorunlarının hemen hepsini hal yoluna koyduk.Büyükşehir adayımız Murat Kurum'un, İstanbul'u depreme hazırlamak başta olmak üzere, bu güzel şehrin geleceği için hayati öneme sahip projelerini, kendi akıllarınca küçümsüyorlar, hafife alıyorlar. Tabii bunların çevreden anladıkları yalnızca, bu kavramın ardına sığınarak şehri yakıp yıkan çapulculara sahip çıkmaktır. Bunların, 'Arıtma tesisi niçin yapılır? Poşet kullanımı niçin sınırlandırılır? Doğal gazla ısıtma niçin yaygınlaştırılır? Elektrikli araç üretimi niçin teşvik edilir? Karbon emisyonunu düşürecek yatırımlar niçin yapılır? Yeşil alanlar niçin artırılır? İklim değişikliğiyle mücadeleye niçin bu kadar önem verilir? Plastik kullanımının azaltılması niçin kritik öneme sahiptir? Kısacası, çevreye, tabiata ve insana dair meselelerin niçin bu kadar öncelikli olduğuna dair en küçük bir fikirleri yoktur. Bunlar yeşil panolara bile tahammül edemediler. Daha da vahimi, aynı kafa, bilim insanlarının her gün ikaz ettiği deprem tehdidine karşı üzerine düşen hiçbir görevi yerine getirmediği gibi, büyük bir pişkinlikle bunu sırıtarak dalga konusu yapabiliyor. Milyonlarca insanın geleceğini, yüzbinlerce insanın hayatını doğrudan ilgilendiren böyle bir meselede bile aymazlık yapanların, şehrin diğer sorunlarının çözümüyle ilgili ne hassasiyeti olabilir ki? Bunların tek derdi, İstanbul nimetini kendi şahsi çıkarları, kendi bireysel ajandaları, kendi siyasi kariyerleri için kullanabildikleri kadar kullanmak, sömürebildikleri kadar sömürmektir.İstanbul, aklı da gözü de gönlü de başka yerlerde olanların yedeği muamelesi görmeyi hak etmiyor. 31 Mart'ta İstanbul hak etmediklerinden kurtulacak. İstanbul doğru tercihle kendisine yeni ufuk açacak, 5 yıllık fetret devri son bulup yeniden şahlanış devri başlayacak. 31 Mart'ta İstanbul tekrar gerçek belediyecilikle buluşacak.Başkan Erdoğan, Büyükçekmece Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonunda belediye önündeki protesto gösterilerine öfkelenerek yaşlı bir kadının boğazını sıkan ve olayı görüntüleyen A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yumruk atan CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş üzerinden CHP zihniyetini eleştirdi:En ufak aykırı ses duyunca karşısındakinin gırtlağına çöküyorlar. Büyükçekmece'de yaşlı teyzenin gırtlağına sarıldılar. Gazeteciyi dövmeye kalktılar. Hem kadın hakları diyeceksiniz hem de yaşlı bir kadına saldıran edepsizlere hiçbir tepki göstermeyeceksiniz. Hem basın özgürlüğünden dem vuracaksınız hem de görevini yapan gazetecileri militanlarınıza linç ettireceksiniz. Gırtlağına sarıldığınız bu millet size sandıkta cevabı verecektir. Bu faşizmdir. Özgür Efendi, bölücü örgütün aparatlığına devam eden DEM ile bütünleşmiş durumda" dedi.Düzgün çalışırsak, insanların gönlüne girersek, polemikle nefes harcamayıp milletimize kendimizi anlatırsak eğri zaten belasını bulacaktır. Yolumuz, yolunuz açık olsun. İnşallah mitinglerimizde ve 31 Mart akşamı zafer türküleriyle bir arada olacağız.IBB Belediye Başkan adayı Murat Kurum: AK Parti'nin hikâyesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın destansı belediye başkanlığında, 1994'te İstanbul'dan başladı. Önce İstanbul'da sonra Türkiye'de tarih yazdınız. İstanbul'a aday olmak benim için onur. Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız.