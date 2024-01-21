CHP’li Akkuş’un saldırdığı Yetimoğlu: Devletime ‘yuh’ çekince dayanamadım

İstanbul Büyükçekmece'de aralarında belediye personellerinin de bulunduğu 22 kişi, bir sitenin imarında usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine rüşvet suçundan önceki gün gözaltına alındı. Operasyonun yapıldığı gün bir grup gözaltına alınan belediye personellerini desteklemek için belediye önüne geldi. Burada slogan atan gruptaki Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, Nebiha Yetimoğlu'nun boğazını sıkarak hakaret etti. O anlar kameralara yansırken Yetimoğlu dün karakola giderek Akkuş'tan şikayetçi oldu. Yetimoğlu, yaşadığı dehşet anlarını ise şöyle anlattı:"Biz oraya iş başvurusunda bulunmak için gitmiştik. Bir de bahçeye bank talebinde bulunmak için gittim. Kendimi bir anda olayın içinde buldum. Adam hükümete 'Yuh' deyince, milliyetçi, devletçi, vatanını seven bir insan olduğum için 'Kime yuh yapıyorsun, devlete mi?' diye sordum. Daha bir saniye olmadı birden elini boğazımda hissettim. Hayatımda hiçbir erkekten, ne eşimden ne de babamdan böyle bir şey görmemiştim. 'Öldürürüm seni' gibi bir şeyler söyledi. Kötü laf etti ama ben söylemek istemiyorum. Şoke oldum. Partilerle bir derdim yok. Benim derdim devlet, vatan, millet. Özür dilerse konuyu kapatacağım." Bu arada olaya karışan Hasan Akkuş avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı. Akkuş, "Öfke kontrolü yapamayıp ablamızı incittiğim için tüm inananlardan ve kamuoyundan özür diliyorum" dedi.